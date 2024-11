Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kleve (ots)

Am 13.09.2024 kam es gegen 10:35 Uhr in einer Kaufhof Filiale in Kleve zu einem Diebstahl. Der unbekannte männliche Tatverdächtige entwendete einen hochpreisigen Lego-Spielsatz. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/150599 Die Kripo in Kleve nimmt Hinweise zum Tatverdächtigen unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

