Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl von Kfz

Unbekannte entwenden einen T5 Bus (GEL-PR8)

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (6. November 2024) zwischen 02:00 Uhr und 08:30 Uhr einen verschlossenen VW T5 Bus, der auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses am Bergswick stand. Die Täter öffneten und starteten das Fahrzeug auf derzeit nicht bekannte Weise und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo in Emmerich sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Sie sollen sich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell