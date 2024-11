Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schwarzer Mercedes A-Klasse entwendet

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (07. November 2024) wurde in Straelen in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr ein schwarzer Mercedes A-Klasse (A 160 CDI) entwendet. Das Fahrzeug war hinter der Häuserzeile der Klosterstraße auf einem privaten Parkplatz abgestellt, der über die Webergasse erreichbar ist. Wie der oder die Täter das Fahrzeug vom Tatort entfernten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Hinweise bitte unter 02831 1250.(sp)

