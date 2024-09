Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 15.09.2024, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Potsdamer Straße in Homburg zu Sachbeschädigungen an mehreren dort am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Die Lackierung der Fahrzeuge wurde durch den unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Es entstand bislang nicht bezifferbarer Sachschaden. Beschädigt wurden mindestens sechs Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell