POL-HOM: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Stadtbücherei Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Freitag, den 13.09.2024 gegen 20:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Florianstraße in 66440 Blieskastel. Hierbei kollidierte eine 23-jährige mit ihrem weißen Ford Focus (Homburger-Kreiskennzeichen) beim Rückwärtsausparken mit einem anderen Pkw. Die Fahrzeugführerin entfernte sich kurze Zeit nach dem Unfall von der Örtlichkeit und kam etwa 15 Minuten später auf den Parkplatz zurück, um eine Nachricht an dem unbekannten, geschädigten Pkw zu hinterlassen. Der Pkw des Unfallgegners (vermutlich ein schwarzer BMW, weiteres nicht bekannt) war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem geschädigten Unfallgegner machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842-9270) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Homburg weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das bloße Hinterlassen einer Nachricht, ohne Verständigung der Polizei oder eines Unfallbeteiligten, Ermittlungen hinsichtlich des Straftatbestandes der Unfallflucht nach sich ziehen können. Bitte Verständigen sie bei Unklarheiten im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen umgehend ihre örtlich zuständige Dienststelle.

