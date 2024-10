POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 27.10.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Zu schwer und ohne Fahrerlaubnis

A1 / Oyten. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 im Bereich Oyten einen Kleintransporter aus Hamburg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nur im Besitz einer türkischen Fahrerlaubnis war, aber bereits seit mehr als zwei Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland begründete. Daher hätte er die Fahrerlaubnis aus einem Nicht-EU-Staat in eine nationale Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen und war somit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Transporter um 36% überladen war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und mehrere Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Unfall auf der A27

A27 / Kirchlinteln. Am Samstagmittag befuhr ein 33-jähriger Bremer mit seinem Mercedes die A27 in Richtung Hannover auf dem linken Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Verden/Ost zog unvermittelt ein silberner Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Mercedesfahrer wich nach links aus, prallte in die Mittelschutzplanke und von dort in die Außenschutzplanke. Der Bremer verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Mercedes AMG war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 20.000EUR geschätzt. Der Fahrer des silbernen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Pkw machen können, werden gebeten sich unter 04232/94590 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

Doppelt so schwer wie erlaubt

A1 / Oyten. Am Samstagvormittag fiel den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein Kleintransporter Mercedes mit Anhänger auf der A1 im Bereich Oyten auf. Auf dem Anhänger wurden Fahrzeuge transportiert. Da die Beamten den Verdacht der Überladung hatten, ordneten sie eine Wägung des Fahrzeuges an. Hier stellten sie fest, dass sie sich nicht getäuscht hatten. Die Anhängelast war fast um das Doppelte des Erlaubten, um 92%, überschritten. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ließen den Betroffenen 20-jährigen Fahrer Teile der Ladung abladen. Außerdem musste er einen höheren dreistelligen Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen.

Erfolgreiche Hubertusjagd in Verden

Am Samstagmittag fand in der Verdener Innenstadt die traditionelle "Hubertusjagd" statt. Ca. 30 Hunde sowie 60-80 Pferde samt Reiter zogen vom Holzmarkt über die Ostertorstraße in die Fußgänger und anschließend zu den Freiflächen zwischen Aller und "Alte Aller". Die Polizei sperrte dazu kurzfristig mehrere Straßenabschnitte ab und gaben den Teilnehmern somit "freies Geleit". Erfreulicherweise kam es zu keinerlei Störungen, sodass eine erfolgreiche Jagd vermeldet werden kann.

Leicht verletzte Motorradfahrerin

Oyten. Am Samstagabend kam es in Oyten zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Achimer Straße / Oytermühle, bei dem ein 63-jähriger Autofahrer aus Oyten beim Linksabbiegen die entgegenkommende 49-jährige Motorradfahrerin aus Stuhr übersah. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Die verletzte Motorradfahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Landkreis Osterholz

+++ Unfall am Marktplatz +++ Unfall an Autobahnabfahrt +++ Mann bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt +++

Unfall am Marktplatz

Schwanewede. Am Samstagmittag kam es in der Straße "Am Markt" in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Die 87-jährige Fahrzeugführerin eines Opel hatte aufgrund eines Fahrfehlers ihren PKW augenscheinlich unbeabsichtigt beschleunigt und hierdurch eine Schranke und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Opel war anschließend nur noch bedingt fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Schwanewede unter der Tel. 04209-918650 entgegen.

Unfall an Autobahnabfahrt

Ritterhude. Am Samstagmittag kam es an der Autobahnabfahrt Ihlpohl zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 49-jährige Fahrzeugführer eines BMW beabsichtigte von der Abfahrt Ihlpohl nach links in die Straße Heidkamp abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 61-jährigen Unfallbeteiligten mit seinem Ford. Es kommt zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge.Durch den Zusammenstoß ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Ritterhude unter der Tel. 04292-811740 entgegen.

Mann bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Osterholz.Scharmbeck. In der Samstagnacht, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in Osterholzholz-Scharmbeck, im Ortsteil Sandhausen, zwischen "Am Felde" und "Siedlungsweg", ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck befuhr mit seinem Pkw Ford die B74 aus Richtung Hambergen kommend in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er anfangs einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 29-jährige Fahrer eines Linienbusses (Weser-Ems-Bus) versuchte noch dem Fahrzeug auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde im Frontbereich, insbesondere auf der Fahrerseite, stark nach Innen deformiert. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, bevor er durch Rettungskräfte versorgt werden konnte. Er wurde mit massiven Verletzungen umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Neben dem Busfahrer befanden sich fünf weitere Fahrgäste im Linienbus. Der Busfahrer wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiterer Fahrgast wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Die weiteren Fahrgäste blieben unverletzt. Die B74 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

