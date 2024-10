POL-VER: +Bengalos in Parkhaus gezündet++Mit Traktor aufgefahren++Radfahrer leicht verletzt++Fußgängerin und Radfahrer verletzt++Auf Pkw aufgefahren++Radfahrer übersehen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bengalos in Parkhaus gezündet+ Verden. Am Donnerstagmittag mussten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Parkhaus in der Brückstraße ausrücken. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie mehrere Personen auf das Dach des Parkhauses geklettert waren und anschließend die Polizei informierten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten bemerkten diese Rauch aus dem Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte bei einer Absuche des Gebäudes keinen Brand mehr feststellen. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Parkhaus Bengalofeuer angezündet worden und hatten die Rauchentwicklung verursacht.

Bei der Absuche befanden sich keine Personen mehr in dem Parkhaus. Anhand von Beschreibungen der Zeugen konnten im Verlauf die Personen im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Die vier Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren. Während des Einsatzes kam durch Straßensperrungen im Bereich der Brückstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

+Mit Traktor aufgefahren+ Achim. Ein 72-jähriger Fahrer eines Traktors fuhr am Donnerstag, gegen 14 Uhr, auf den Corsa einer 43-Jährigen auf und verletzte sie leicht. Die 43-Jährige wollte von der Brückenstraße in die Heinrich-Laakmann-Straße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der 72-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf.

+Radfahrer leicht verletzt+ Verden. An der Anschlussstelle Verden-Nord kam es am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Dacia und einem E-Bike. Ein 67-jähriger Fahrer wollte von der A27 auf die B215 fahren, stoppte kurz seinen Pkw und fuhr anschließend wieder an. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 76-Jährigen auf seinem E-Bike und stieß mit ihm zusammen. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Der 76-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgängerin und Radfahrer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, stießen in der Pennigbütteler Straße eine 48-jährige Fußgängerin und ein 52-jähriger Radfahrer zusammen. Die Frau war vor einem Trecker von der Straße auf den Gehweg getreten und hatte den von rechts kommenden Radfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sie sich leicht. Die Frau kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Auf Pkw aufgefahren+ Schwanewede. Eine 23-jährige Fahrerin eines Seat wurde bei einem Auffahrunfall in der Betonstraße am Donnerstagmorgen leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr wollte sie von der L149 nach links in den Verbindungsweg abbiegen und musste anhalten. Ein nachfolgender 21-Jähriger in einem Nissan bemerkte das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Seat auf. Die 21-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

+Radfahrer übersehen+ Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen der Fahrerin eines Opel und einem Fahrradfahrer. Die 53-Jährige wollte von einer Grundstückseinfahrt auf die L134 fahren und übersah den von rechts kommenden 18-Jährigen auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte er und verletzte sich leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

