Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnhaus eingestiegen++Öl entzündet sich+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnhaus eingestiegen+ Verden. Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, gelang es zwei bislang unbekannten Tätern Schmuck aus einem Wohnhaus in der Straße Am Hackfeld zu stehlen. Einer der Täter sprach die Bewohnerin an und bot Handwerksarbeiten an. Während der Täter die Seniorin ablenkte, schlich sich ein zweiter Täter in das Haus und durchsuchte dieses nach Schmuck. Anschließend verließ er mit dem Diebesgut das Haus unbemerkt.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04231-8060 mitzuteilen.

+Öl entzündet sich+ Achim. In einem Mehrfamilienhaus in der Rodenbeckstraße geriet am Montag gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung ein Topf mit Öl in Brand. Das Feuer griff zunächst auf den Herd und im weiteren Verlauf auf die Zwischendecke über. Als die beiden Bewohner das Feuer bemerkten, informierten sie die Feuerwehr und verließen das Haus. Sie atmeten dabei Rauch ein und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr musste aufgrund von Glutnestern im Dachstuhl das Dach aufreißen. Die brandbetroffene Wohnung war anschließend nicht mehr bewohnbar.

+Schreckschusswaffe sichergestellt+ Thedinghausen. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.50 Uhr, meldete ein Anwohner in der Jahnstraße mehrere Schüsse bei der dortigen Grundschule.

Einsatzkräfte der Polizei Achim fanden anschließend auf dem Gelände eine Schreckschusswaffe und mehrere Patronenhülsen. Sie stellten die Waffe und die Hülsen sicher. In unmittelbarer Nähe kontrollierten sie einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen. Sie stehen im Verdacht, die Waffe abgefeuert zu haben.

Die Polizei hat Ermittlungen dazu eingeleitet und bittet Zeugen, Hinweise zu der Tat unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Tiere sichergestellt+ Langwedel. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am Montagabend gegen 22 Uhr den Transporter eines 60-Jährigen auf der A27 in Richtung Walsrode und stellten anschließend Teile seiner Ladung sicher.

In dem Fahrzeug fanden die Beamten diverse ungesicherte Pakete, darunter auch mehrere lebende Tiere. Ein Sittich und ein Kaninchen befanden sich nicht in vorschriftsmäßigen Boxen und es fehlten die erforderlichen Papiere. Mehrere Tauben waren zwar in den vorgeschriebenen Boxen, für sie lagen jedoch ebenfalls keine Papiere vor. Die Beamten stellten die Tiere sicher und brachten sie in eine Klinik.

Gegen den Fahrer leiteten sie eine Ordnungswidrigkeit ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Rauch aus Dach+ Grasberg. In der Adolphsdorfer Straße kam es am Montag, gegen 17.45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die Bewohner hatten Rauch und kleine Flammen im Bereich des Dachs bemerkt und den Brand selbstständig gelöscht. Sie bleiben dabei unverletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese keinen Rauch oder Feuer mehr feststellten. Erst als die Feuerwehr das Dach öffnete, konnten Glutnester im Dach und in der Wand festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

