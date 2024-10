Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Obstgeschäft

Verden. Unbekannte sind am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr in ein Obst- und Gemüsegeschäft am Holzmarkt eingedrungen. Nachdem sie unter anderem Bargeld erbeuteten, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einbrecher auf Schulgelände

Achim/Uphusen. In den Ferien sind unbekannte Täter in die Grundschule in Uphusen eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Samstag, den 12. Oktober, und Sonntag, den 20. Oktober, ein Fenster des Gebäudes an der Straße An der Schule auf und stiegen anschließend in die Räume ein, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Unter anderem mit einem Tresor flüchteten die Diebe letztlich unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Pkw geriet in Brand

Ottersberg/Fischerhude. Am Sonntagmorgen geriet gegen 5:45 Uhr ein an der Quelkhorner Landstraße geparkter VW in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine nahegelegene Scheune verhindern. Der Pkw wurde durch das Feuer stark beschädigt, Verletzte gab es jedoch nicht. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache hat die Polizei Achim aufgenommen.

Alkoholisiert gegen einen Baum

Kirchlinteln. Auf der Verdenermoorstraße kam am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte er anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann leichte Verletzungen, zudem entstand am Auto ein Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der Audi-Fahrer alkoholisiert war, woraufhin dessen Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurden. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

