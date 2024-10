Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Mercedes aufgebockt

Verden. Auf dem Mercedes-Firmengelände an der Bertha-Benz-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag alle vier Räder eines dort ausgestellten Fahrzeugs entwendet. Sie bockten den Wagen auf Steinen auf und demontierten die Räder, mit denen sie anschließend unerkannt vom Tatort flüchteten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Terrassentür aufgehebelt

Achim/Bierden. Unbekannte Täter sind am Donnerstag im Laufe des Tages zwischen 7 und 23 Uhr in ein Haus Am Eichenanger eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Mit aufgefundenem Bargeld flohen sie letztlich vom Tatort. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruch in Luttum

Kirchlinteln/Luttum. Am Donnerstag zwischen 8 und 15:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bürgermeister-Hogrefe-Straße ein. Gewaltsam öffneten sie eine Terrassentür, um anschließend Bargeld und Schmuck zu entwenden. Unerkannt flüchteten die Diebe letztlich vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Einbrecher in Daverden

Langwedel/Daverden. Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 17:30 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Waldenburger Straße eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie eine Terrassentür, danach durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut, bevor sie unerkannt flohen. Unklar ist bislang, ob die Täter Beute machten oder ob sie den Tatort ohne Diebesgut verließen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Diebstähle aus Firmentransportern

Achim. Unbekannte Täter öffneten in der Nacht auf Donnerstag an der Obernstraße zwei Firmentransporter gewaltsam. Aus den Innenräumen entwendeten sie in beiden Fällen diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

