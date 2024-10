Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Fenster aufgehebelt

Oyten/Bassen. Mit einem unbekannten Gegenstand hebelten am Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses am Langen Berg auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen, dabei fanden sie Schmuck und Bargeld. Letztlich flüchteten die Diebe unerkannt vom Tatort. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Reh ausgewichen - Frontal gegen Baum

Langwedel/Haberloh. Ein 24-jähriger Fahrer eines Lieferwagens wurde am Dienstag gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Haberloher Straße (K24) leicht verletzt. Der Mann war aus Völkersen kommend in Richtung Haberloh unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht, weil der 24-Jährige auswich. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über den Lieferwagen, mit dem er daraufhin von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum mit einem Baum frontal kollidierte. Durch die Kollision erlitt er leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Aggressiver Ladendieb schlägt Beamtin

Ritterhude. Ein 27-jähriger Ladendieb zeigte sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr äußerst aggressiv. Nachdem er in einem Lebensmittelgeschäft an der Herrhausenstraße alkoholische Getränke kaufen wollte, dafür an der Kasse jedoch nicht ausreichend Bargeld dabeihatte, verließ er den Markt trotzdem mit der Ware. Im Rahmen der Fahndung nach den Ladendieb trafen zwei Polizeibeamtinnen des Polizeikommissariats Osterholz schließlich auf den 27-Jährigen auf dem Gehweg der Neuen Landstraße. Als die Beamtinnen den Mann ansprachen und zum Anhalten aufforderten, schlug dieser einer Beamtin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Letztlich konnte der Mann überwältigt werden und es wurden gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizistin erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell