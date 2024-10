POL-VER: +Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen++Unter Einfluss mit Haftbefehl++Unfall mit Radfahrer++Zwei Personen schwer verletzt+

Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden In Einfamilienhaus eingebrochen Verden. Am Samstagabend ist es am Shakespeareplatz in der Zeit von 18:30 Uhr bis 24 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus gekommen. Mindestens ein unbekannter Täter begab sich an die Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und hebelte hier eine Tür zum Wintergarten auf. Über diesen Weg begab er sich in das Einfamilienhaus, um dieses zu ...

