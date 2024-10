Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: - Pressemitteilung vom 12.10.2024 -

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Vorfahrt missachtet und alkoholisiert verunfallt Oyten. Am Freitagabend, dem 11.10.2024, kam es in der Straße Auf der Heide in Oyten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei missachtete ein 60-jähriger Fahrer aus Oyten mit seinem Opel Grandland die Vorfahrt einer von rechts kommenden 63-Jährigen Frau, ebenfalls aus Oyten, die mit ihrem VW Golf unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte eine Alkoholbeeinflussung bei dem 60-jährigen Verursacher festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,2 Promille. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Unbekannter verliert Stoßfänger - Zeugen gesucht A27-Achim. In der Nacht zum Samstag befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Verden mit seinem Pkw die A 27 in Fahrtrichtung Bremen, als er zwischen Langwedel und Achim über einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand fuhr. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein beschädigter Stoßfänger eines silberfarbenen Fahrzeugs der Marke Mercedes aufgefunden werden. Am Pkw des 23-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Verlierer des Stoßfängers ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden, Telefon 04232-94590.

