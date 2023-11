Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Grundschule und KGS Gronau anlässlich der Aktionswoche "Risikogruppe Kinder"

Hildesheim (ots)

(bur) Das PK Elze beteiligte sich an der Aktionswoche "Risikogruppe Kinder im Straßenverkehr" mit verstärkten Verkehrskontrollen an den Schulen in Gronau, Banteln und Elze. In der ersten Woche nach den Herbstferien wollte die Polizei Elze den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer in den Fokus und gerade an den angrenzenden Straßen den Verkehr ins Auge nehmen. Hierbei wurden Eltern angesprochen, die mit ihren Fahrzeugen nicht immer verkehrskonform an unübersichtlichen Punkten hielten, um ihre Kinder aus dem Auto zu lassen. Dabei wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Von einer kostenpflichtigen Verwarnung wurde hierbei abgesehen. Vor und nach Schulbeginn wurden einzelne Verkehrsteilnehmer auf den Zufahrtswegen kontrolliert und im Gesamtergebnis sechs Verstöße wegen Nutzung mobiler Geräte, vier Verstöße gegen die Gurtpflicht, sieben Geschwindigkeitsverstöße und drei sonstige Verstöße (abgelaufener TÜV, fehlende Warnweste und erforderliche Papiere nicht mitgeführt)geahndet. Die Polizei Elze wird auch in Zukunft derartige Kontrollen schwerpunktmäßig nach den jeweiligen Ferien durchführen.

