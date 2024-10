Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen++Mit Geländer zusammengestoßen++Geld gestohlen++In Gaben gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen+ Achim. Am Donnerstagmorgen, gegen 05 Uhr, verlor eine 27-jährige Fahrerin eines Sattelzuges auf der A1 in Richtung Münster zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf bei Starkregen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen die Außenschutzplanke. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt. Für die anschließende Bergung des Sattelzuges mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis ca. 10 Uhr gesperrt werden.

+Mit Geländer zusammengestoßen+ Verden. Auf einer Brücke im Klusdamm stieß am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines Renault mit dem Geländer zusammen. Der 18-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache auf der Südbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen das Brückengeländer. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Geld gestohlen+ Lilienthal. Am Donnerstag, zwischen 08 Uhr und 23 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Viehreihe ein. Um in das Haus zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Sie stahlen Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, verdächtigte Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+In Gaben gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, geriet ein 27-jähriger Fahrer eines Fiat aus bislang ungeklärter Ursache auf der Myhler Straße in den Seitenraum und fuhr in einen Graben. Dort stieß er frontal mit einem Baum zusammen und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der Transporter musste anschließend aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell