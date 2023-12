POL-EU: Unbekannte beschädigen Zigarettenautomaten

Schleiden (ots) - Am gestrigen Mittwoch (27.Dezember) wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer gegen 23.20 Uhr auf der Straße Am Hähnchen in Schleiden angehalten und von Polizeibeamten kontrolliert. Für das Fahrzeug bestand keine gültige Haftpflichtversicherung nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Aus diesem Grund wurden die Kennzeichen von den Polizeibeamten entsiegelt. ...

