POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Mechernich-Obergartzem (ots) - Am Samstag, den 23. Dezember, wurde der Eigentümer von einem Cafe im Krewelshof in Mechernich-Obergartzem gegen 21.57 Uhr von der installierten Brandmeldeanlage über ein Feuer in seinem Betrieb in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte der 67-Jährige das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen, sodass durch die Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten und eine ...

