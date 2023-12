POL-EU: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Leitplanke

Dahlem (ots) - Am Donnerstag (21. Dezember) stellte ein 36-Jähriger gegen 19 Uhr sein Quad verschlossen auf einer Grünfläche neben seinem Wohnhaus in der Ursprungstraße in Dahlem ab. Am Freitag (22. Dezember) stellte der Mann gegen 20 Uhr fest, dass das Quad trotz Lenkradschloss nicht mehr auf der Grünfläche stand. Unbekannte hatten das Quad in der Nacht entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

