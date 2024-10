POL-VER: +Mülltonnen in Brand++Zwei Verletzte bei Unfall++Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß++Schmuck bei Betrug erbeutet+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Mülltonnen in Brand+ Oyten. Am Mittwochmorgen gerieten zwei Mülltonnen im Ortsteil Bassen in Brand. Gegen 04.20 Uhr brannte eine Papiertonne in der Bassener Dorfstraße und gegen 06.10 Uhr eine weitere Mülltonne in der Feldstraße. Beide Mülltonnen wurden stark beschädigt.

Es besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter die Mülltonnen in Brand gesteckt haben. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht mögliche Zeugen zu den Taten. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Achim. In der Verdener Straße kam es am Mittwochvormittag, gegen 11.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fahrerinnen leicht verletzten.

Eine 52-jährige Fahrerin eines Ford wollte aus einer Einfahrt auf die Straße fahren und übersah eine von rechts kommende 60-Jährige in ihrem Opel. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die beiden Fahrerinnen verletzten sich leicht. Die 52-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

+Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß+ Oyten. Auf der Kreuzung der Achimer Straße zu der Straße An der Autobahn, stießen am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zwei Pkw zusammen. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 55-Jähriger von der Achimer Straße nach links auf die A1 in Richtung Bremen abbiegen. Als die Ampel für ihn grün anzeigte, fuhr er in die Kreuzung und bog ab, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs zu beachten. Er stieß in der Folge mit dem BMW eines 60-Jährigen zusammen und die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schmuck bei Betrug erbeutet+ Schwanewede. Mit einem sogenannten Schockanruf gelang es bislang unbekannten Tätern diversen Schmuck von einer Seniorin zu erbeuten.

Ein unbekannter Mann rief die Frau an und forderte Geld für eine Kaution des Sohnes. Dieser soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem jemand verstorben sei. Damit der Sohn nicht in Haft genommen wird, solle die Frau eine Kaution für ihn stellen.

Der Täter überzeugte die Frau und sie übergab einen Beutel mit diversem Schmuck an einen der Täter. Dieser gab sich ihr gegenüber als Mitarbeiter des Amtsgerichtes aus und entfernte sich anschließend zu Fuß. Der Mann hatte blonde Haare und trug einen beigefarbenen Blouson. Erst als die Frau ihren Sohn kontaktierte, fiel der Betrug auf.

Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter 04791-3070 mitzuteilen.

