Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Person bei Auseinandersetzung leicht verletzt++Vorfahrt genommen++Essen in Brand geraten++Ohne Führerschein und alkoholisiert gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Person bei Auseinandersetzung leicht verletzt+ Achim. Am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam in der Bremer Straße im Ortsteil Bierden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-Jähriger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 27-jährige Beschuldigte und ein 33-jähriger und ein 27-jähriger Tatverdächtiger den 32-Jährigen geschlagen und mit einer Stange verletzt haben. Ersten Zeugenangaben zufolge hatte eine der Personen auch ein Messer mitgeführt. Zuvor soll der 32-Jährige eine Tür bei einer Ex-Partnerin beschädigt haben. In der Folge gerieten die Personen in die körperliche Auseinandersetzung.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Beschuldigte und die beiden Tatverdächtigen. Bei der Flucht beschädigte einer der Männer noch einen unbeteiligten Pkw.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Auseinandersetzung. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Vorfahrt genommen+ Achim. Im Bereich der Freudenthalstraße nahm ein bislang unbekannter Lieferwagen einer Motorradfahrerin die Vorfahrt, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. Die 31-jährige Fahrerin wollte von der Freudenthalstraße in den Philosophenweg abbiegen. Auf diesem fuhr der Lieferwagen und missachtete die Vorfahrt der 31-Jährigen. Nur durch starkes Bremsen konnte sie einen Zusammenstoß verhindern und stürzte. Der Lieferwagen fuhr weiter in Richtung Bremer Straße. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem unbekannten Lieferwagen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Essen in Brand geraten+ Lilienthal. Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, mussten Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße Auf der Koppel.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Wohnung durch das Feuer verraucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war in einer Wohnung Essen auf dem Herd vergessen worden und in der Folge in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, war diese wieder bewohnbar. Ein Gebäudeschaden entstand bei dem Brand nicht.

+Ohne Führerschein und alkoholisiert gefahren+ Worpswede. Ein 42-jähriger Fahrer eines Nissan geriet am Dienstag, gegen 09 Uhr in eine Polizeikontrolle und musste anschließend das Fahrzeug stehen lassen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Mann hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell