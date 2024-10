Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Frau bei Bahnunfall tödlich verletzt++Diebstahl aus Lagerräumen++Strohballen angezündet++Mit Fahrrad gestürzt+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Frau bei Bahnunfall tödlich verletzt+ Hambergen. Am Montag, gegen 14.15 Uhr, kam es auf der Bahnstrecke zwischen Oldenbüttel und Bremen zu einem Unfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die Frau die Bahnschienen überqueren, um in einem dahinterliegenden Waldstück nach Pilzen zu suchen. Sie wurde dabei von einer Lok bei einer Transferfahrt nach Bremen erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Ein entgegenkommender Zugführer eines Regionalzuges bemerkte die verstorbene Frau im Gleisbett und informierte die Bundespolizei.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei der Verstorbenen um eine 88-Jährige aus Hambergen handeln. Die Ermittlungen zur Identität der Frau sind noch nicht abgeschlossen.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es in der Folge zu Behinderungen im Bahnverkehr bis 17.50 Uhr. Neben der Polizei Verden/Osterholz, der Bundespolizei und der Feuerwehr waren zudem Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.

+Diebstahl aus Lagerräumen+ Worpswede. In der Zeit von Sonntag auf Montag kam bei zwei Firmen in der Straße Neu-Bergedorfer Damm zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf das Gelände und verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zutritt in die Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie insbesondere die Lagerräume und entwendeten diverses Werkzeug und Kupfermaterial. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Strohballen angezündet+ Grasberg. Zwei bislang unbekannte Jugendlichen sollen am Montagabend gegen 17.40 Uhr auf einer Weide im Bereich der Feldstraße einen Strohballen angezündet haben. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie das Feuer auch noch selbstständig abgelöscht haben, bevor sie flüchteten.

Zeugen hatten am Montag das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Als diese am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Jugendlichen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

+Mit Fahrrad gestürzt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Poststraße stürzte am Montagvormittag ein Kind mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Während der Fahrt hatte sich ein Teil des Lenkers gelöst und der Junge stürzte im Bereich der Einmündung zur Teichstraße. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell