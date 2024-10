Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pfefferspray durch Fenster gesprüht++Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser++Scheibe eingeschlagen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pfefferspray durch Fenster gesprüht+ Ottersberg. Unbekannte Täter verletzten am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, eine Familie in der Großen Straße, indem sie Pfefferspray durch ein geöffnetes Fenster sprühten. Die Bewohner bekamen daraufhin Atemprobleme und mussten das Haus verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu den Tätern unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser+ Blender. Am Wochenende kam es im Meierkamp und In der Straße Auf der Hölsch zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Bislang unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln von Fenster Zugang in die drei Häuser. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Bislang ist unbekannt, was die Täter entwendeten. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen in dem Zeitraum, der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Scheibe eingeschlagen+ Holste. Am Sonntagmorgen, zwischen 01.30 Uhr und 06 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Pkw im Hellingster Weg ein. Die Täter beschädigten eine Scheibe des Mercedes und entwendeten eine Lautsprecherbox aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

