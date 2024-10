POL-VER: Pressemeldung der PI Verden vom 05.10.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbrüche in Wohnwagen+ Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Straße Im Saal zu zwei Einbrüchen in Wohnwagen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in eine Scheune und durchsuchten einen dort stehenden Wohnwagen. Aus ...

mehr