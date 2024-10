POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 06.10.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber mit Beeinflussung

Verden. Am Samstagmittag kontrollierte die Verdener Polizei einen 23-jährigen Fahrer eines Seat. Im Rahmen der Kontrollen konnten sie feststellen, dass der 23-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurden Verfahren aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Wirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landkreis Osterholz

Diebstahl eines Klapprads

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Freitag, den 04.10.2024, auf Samstag, den 05.10.2024, kam es am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck zu einem Fahrraddiebstahl, bei welchem ein Klapprad der Marke Riese und Müller im Wert von 1.400 EUR entwendet wurde.

Hinweise werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 entgegengenommen.

Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert

Holste. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten zwei Beamten der Polizei Osterholz einen Pkw in der Straße Am Sportplatz in Holste. Bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Weiterhin befand sich der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrgast verletzt sich durch starkes Bremsmanöver eines Linienbusses

Schwanewede. Am Samstagnachmittag bremste ein Linienbus in Schwanewede stark ab, da der Fahrer des Busses einen Zusammenstoß mit einem anderen Pkw befürchtete. Hierbei kam eine 69-jährige Frau, welche sich als Fahrgast in dem Linienbus befand, zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

