POL-VER: +Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Mülltonnen in Brand+ Oyten. Am Mittwochmorgen gerieten zwei Mülltonnen im Ortsteil Bassen in Brand. Gegen 04.20 Uhr brannte eine Papiertonne in der Bassener Dorfstraße und gegen 06.10 Uhr eine weitere Mülltonne in der Feldstraße. Beide Mülltonnen wurden ...

mehr