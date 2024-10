Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe stehlen Medikamente ++ Polizei Achim ermittelt wegen Einbruchs ++ Kontrolle über Fahrzeug verloren ++ Gartengeräte aus Container gestohlen ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebe stehlen Medikamente

Verden. Zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Sonntagabend stahlen bislang unbekannte Täter nach ersten Informationen mehrere Medikamente aus dem Krankenhaus in Verden.

Nachdem sie an die Beute gelangten, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Zwei einzelne Personen hatten sich im Tatzeitraum im Krankenhaus auffällig verhalten und konnten von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person soll demzufolge männlich, ca. 30 Jahre alt und etwa 185cm groß sein. Er soll einen dunklen, kurzen Bart, eine schwarze Brille sowie eine schwarze Jacke mit Applikationen getragen haben.

Eine weitere Person wurde auf Anfang 30 und etwas mehr als 170 cm groß geschätzt. Er soll kurze, schwarze Haare mit Locken und einen kurzen Bart getragen haben, sowie schiefe Zähne haben. Zudem soll er eine dunkelblaue Jogginghose und ein schwarzes Sweatshirt getragen haben.

Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise.

Polizei Achim ermittelt wegen Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise

Oyten. Im Ortsteil Sagehorn drangen am frühen Sonntagmorgen den Informationen zufolge Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaues ein und versuchten erfolglos in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach mehreren Zeugenhinweisen kundschafteten zwei unbekannte Männer demnach mehrere Grundstücke in der Umgebung aus. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei Achim zunächst von einem Zusammenhang der Vorfälle aus.

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Heide" gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Weise und stahlen dort Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter und ließen einen Teil der Beute in der Umgebung zurück. Der Sachschaden wird ersten Informationen zufolge auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

In der Straße "Zur Wümmediele" versuchten Einbrecher demnach erfolglos einzubrechen, indem sie sich an Fenstern zu schaffen machen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Nach ersten Informationen wurden mindestens zwei unbekannte Männer auf Kameraaufzeichnungen erfasst, die Grundstücke scheinbar auskundschafteten. Die Auswertung der Aufnahmen, sowie die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder ungewöhnlichen Beobachtungen geben können, werden unter 04202/9960 gebeten, ihre Hinweise an die Polizei Achim zu geben.

Reifen abgebaut

Verden. Bislang unbekannte Täter stahlen Informationen zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die Reifen von einem Transporter. Die Diebe gelangten auf ein umzäuntes Firmengelände in der Max-Planck-Straße und machten sich an dem Fahrzeug zu schaffen. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Feuer in Wohnung

Oyten. Im Brillkamp kam es am Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer Sauna in einer Wohnung. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Bassen löschte das Feuer bevor es sich ausbreiten konnte. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ottersberg. Am frühen Sonntagmorgen verlor ein 21-jähriger Fahrer eines BMW ersten Informationen zufolge in der Straße Hintzendorf-Stellenfelde die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in Fahrtrichtung Völkersen nach links von der Fahrbahn ab.

Den ersten Ermittlungen zufolge saß der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Untersuchung dauert derzeit an. Der Führerschein wurde ihm entnommen und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werde.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Gartengeräte aus Container gestohlen

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und Sonntagvomittag gewaltsam einen Container in der Henschelstraße auf und stahlen daraus mehrere Gartengeräte. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Von der Fahrbahn abgekommen

Lilienthal. Ein 22-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades kam am frühen Sonntagmorgen von der Lilienthaler Allee ab und verletzte sich den ersten Informationen zufolge leicht. Der Fahrer war in Richtung Falkenberger Landstraße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte behandelten den jungen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursace wurden aufgenommen und dauern derzeit an.

