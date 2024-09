Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Brände beschäftigt die Polizei - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Sowohl in Willich-Anrath als auch in Viersen-Rahser wurden vorsätzlich Dinge angezündet. Zwischen dem 3. September, 0 Uhr, und dem 4. September, 06:45 Uhr, kam es in Willich-Anrath auf dem Spielplatz einer Grundschule an der Lorenz-Schmitz-Straße zu einer Brandstiftung. Mindestens eine unbekannte Person zündete Hanfrollen an. Ein weiterer Schaden entstand nicht. Der zweite Brand ereignete sich zwischen Mittwoch, dem 4. September, 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 5. September, 7:30 Uhr, im Außenbereich eines Kindergartens an der Josef-Schürgens-Straße in Willich-Anrath. Hier wurden Brandspuren an einem Sonnensegel und an einem Zaun entdeckt. Es wird davon ausgegangen, dass diese vorsätzlich angezündet wurden. Haben Sie Informationen zu den beiden Fällen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Nummer 02162/377-0. /jk (731)

