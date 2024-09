POL-VIE: Verkehrsunfall mit Linienbus

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben ein oder mehrere Unbekannte insgesamt vier Autos auf der Heide in Hinsbeck beschädigt. Die Fahrerinnen und Fahrer hatten ihre Autos dort am Mittwochnachmittag abgestellt und am Donnerstag gegen 10 Uhr bemerkt, dass sich an allen vier Wagen verschieden lange Kratzer waren. Der ...

