Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Neubau - Polizei sucht nach Hinweisen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in Kaldenkirchen in einen noch nicht fertiggestellten Neubau eingebrochen. Zwischen dem 3. September, 17 Uhr, und dem 4. September, 7 Uhr, kam es in der Straße "Königspfad" in Kaldenkirchen zu dem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich offenbar Zugang, indem sie den Zaun gewaltsam öffneten. Es wurde eine Hauptzuleitung für einen Baustromkasten und insgesamt sechs Kupferkabel gestohlen. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /jk (727)

