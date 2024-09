Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Alleinunfälle mit Pedelecs - 60-Jährige wird schwer verletzt

Brüggen/Kempen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Brachter mit seinem Pedelec auf der Heidhausener Straße in Richtung Bracht Innenstadt. Als er mit dem Rad von der Fahrbahn auf den Radweg wechselte, rutschte das Rad auf einem nassen Schachtdeckel weg und der 40-Jährige stürzte. Zur ambulanten Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nicht so viel Glück hatte eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kempen. Sie war gegen 12.00 Uhr auf dem Radweg des Möhlenrings in Richtung Hessenring unterwegs. Auf nassem Laub rutschte ihr Pedelec weg. Die 60-Jähige verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei wurde sie verletzt, ein Passant leistete Erste-Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen werden musste. /wg (726)

