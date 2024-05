Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die rote Geldbörse gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße beschäftigte die Polizei am Mittwochnachmittag. Eine Seniorin war zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in einem Kleidergeschäft einkaufen. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass ihr roter Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche war. Darin befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die 75-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufnahm. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen, insbesondere in dem Modepark, aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

