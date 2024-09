Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kempen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in eine Tankstelle an der Vorster Straße einzubrechen. Dazu warfen die Unbekannten die Tür des Gebäudes mit einem Gullydeckel ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch im Umfeld dieser Tankstelle gemacht? Sind irgendwo Menschen aufgefallen, die einen Gullydeckel aus der Straße gehoben - und eventuell in ein Fahrzeug geladen - haben? Sind irgendwo Menschen mit einem Gullydeckel aufgefallen? Wenn Sie Hinweise haben, rufen Sie bitte die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 an. /hei (723)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell