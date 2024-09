Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - Autofahrer wird schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06.40 Uhr kam es an der Anschlussstelle zur Autobahn 61 auf der Hindenburgstraße in Viersen zu dem Unfall. Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Schwalmtal fuhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Dülken und bog an der Anschlussstelle nach links auf die Autobahn ich Richtung Koblenz ab. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 40-jährigen Mann aus Tönisvorst geführt wurde. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der Schwalmtaler musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. /wg (720)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell