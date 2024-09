Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall ohne Zusammenstoß - Zeuginnen oder Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Bereits am Freitag vergangener Woche hat sich ein Unfall ereignet, den möglicherweise ein junger Unfallbeteiligter gar nicht als solchen wahrgenommen haben könnte. Eine 67-jährige Viersenerin war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Mosterzstraße von der Rheinstraße aus in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Kurz vor der auf der rechten Seite gelegenen Schule, auf Höhe der Einmündung An der Bahn, sei ein junger Fahrradfahrer - ein Junge, etwa sieben Jahre alt - mit hoher Geschwindigkeit für die Autofahrerin von links aus dem kreuzenden Weg gekommen. Um eine Kollision zu vermeiden - was auch gelang, wich die Frau nach rechts über den Bordstein aus. Dabei wurden Reifen und Felge des Pkw stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (719)

