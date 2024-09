Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Verstärkung bei der Kreispolizei

Kreis Viersen (ots)

Viele junge Kommissarinnen und Kommissare starten ihren Berufsalltag im Kreis Viersen

Der Platz im größten Konferenzraum des Kreishauses reichte gerade so aus, um allen Menschen Platz zu bieten für die Begrüßung der vielen Polizistinnen und Polizisten, die heuten ihren Dienst bei der Kreispolizei antraten. Für die meisten ist es nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der Start in den Berufsalltag. "Wir freuen uns, dass wir Sie in Viersen begrüßen dürfen, denn mit Ihnen kommen neue Ideen und frischer Wind in den Kreis Viersen", so Landrat Dr. Andreas Coenen bei der Begrüßung. Dr. Coenen nahm in Anschluss die Vereidigung der 59 Berufsstarter vor. Für einige der acht erfahreneren Polizistinnen und Polizisten, die sich aus anderen Behörden in den Kreis Viersen haben versetzen lassen, liegt diese Vereidigung mitunter schon einige Jahre zurück. Auch der Leitende Polizeidirektor Sebastian Wessel begrüßte unseren Nachersatz gemeinsam mit den Leitungen der Direktionen, des Leitungsstabes und den Vertretern der Gremien. Die hohe Zahl der neuen Polizistinnen und Polizistinnen bedeute aber nicht, dass die Polizeifamilie in Viersen um diese Menschen ansteigt. Die Nachwuchskräfte lösen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, die die Behörde auf Grund von Versetzung in andere Behörden verlassen haben oder bis zum Ende des Jahres den wohlverdienten Ruhestand antreten dürfen. Die vielen Polizistinnen und Polizisten verstärken alle Bereiche der Kreispolizei - die Wachen, die Schwerpunktdienste und die Ermittlungsdienststellen. Und mit einem Zitat von Landrat Dr. Andreas Coenen heißen wir alle neuen Kolleginne und Kollegen herzlich willkommen: "Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start bei uns in Viersen. Wir freuen uns, dass sie da sind." /wg (716)

