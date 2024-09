POL-VIE: Willich-Anrath: Pkw kommt aus Grundstückseinfahrt und fährt Radfahrer an - schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Inder Nacht von Sonntag auf Montag sind bislang noch unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant An der Kleinbahn in Kaldenkirchen eingebrochen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Montagmorgen. Bis gegen 2 Uhr in der Nacht waren Mitarbeitende in dem Restaurant. Zwischen diesem Zeitpunkt und morgens um 8 Uhr kamen der oder die ...

mehr