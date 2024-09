Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Willich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben aufmerksame Zeugen beobachtet, wie ein oder zwei Männer versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei war gegen 2.45 Uhr zur Krefelder Straße gerufen worden. Da hatte der Mann, den ein Zeuge beobachtet hatte, den Zigarettenautomaten bereits verlassen. Es gebe auch möglicherweise noch einen zweiten Mann, teilte der Zeuge mit. Das Einsatzteam der Polizei wurde schnell fündig. In einem Gebüsch verrieten aufflatternde Vögel einen Tatverdächtigen. Der zweite Mann befand sich in direkter Nähe. Beide wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 44-Jährigen und einen 42-Jährigen, beide aus Georgien und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die beiden wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag einem Richter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte. /hei (718)

