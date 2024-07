Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Bestens gerüstet ins Abenteuer - aber bitte nicht mit geschmuggelter Outdoor-Bekleidung

Bild-Infos

Download

Singen (ots)

ZOLL entdeckt bei Kontrolle geschmuggelte Outdoor-Bekleidung im Wert von rund 42.000 EURO sowie Einbruchswerkzeug im Auto

Blumberg: Neue, hochwertige Outdoor-Bekleidung im Gesamtwert von rund 42.000 EURO entdeckte der ZOLL bei einer Routinekontrolle am 07. Juli 2024 im Kofferraum eines im Schwarzwald-Baar-Kreis zugelassenen Audis. Einer der beiden Anfang 30-jährigen Männer erklärte, die Markenartikel auf einem Parkplatz in der Schweiz gekauft zu haben. Zum Transport waren die Textilien in Müllsäcke verpackt und im Kofferraum verstaut worden. Verzollungsunterlagen konnten die Reisenden nicht vorlegen. Noch mit Original-Etiketten versehen und auch dem Anschein nach ungetragen, stach den Zöllnern des Hauptzollamt Singen aber vor allem ins Auge, dass an der Mehrzahl der Bekleidung noch die Diebstahlsicherungen befestigt waren. "Im Verlauf der Kontrolle fanden die Kolleginnen und Kollegen Werkzeuge im Fahrzeug, die auch zum Einbruch geeignet sind." berichtet Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamt Singen. "Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht, dass es sich bei den Kleidungsstücken um Diebesgut beziehungsweise Hehlerware handeln könnte". Gegen den Besitzer der Bekleidung wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei eingeleitet. Die Outdoor-Bekleidung wurde sichergestellt. Die weitere Ermittlung wegen des Verdachts des Diebstahls führt die zuständige Polizeiinspektion Donaueschingen. Das Steuerstrafverfahren wurde zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell