Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall beim Abbiegen - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Ostring/Benrader Straße in St. Tönis ist am Dienstagnachmittag eine 73-jährige Radfahrerin aus Krefeld leicht verletzt worden.

Sie fuhr auf dem Radweg am Ostring in Richtung Südring. Dieser Radweg ist in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Ein 29-jähriger Krefelder war mit dem Auto auf der Benrader Straße unterwegs und wollte nach rechts in den Ostring abbiegen. Aufgrund einer Hecke sei die Sicht in Richtung Ostring dort sehr eingeschränkt, weswegen er die Radfahrerin erst im letzten Moment sehen konnte.

Die Frau versuchte noch, zu bremsen und auszuweichen, dabei kam sie jedoch zu Fall, ohne dass es zum Zusammenstoß gekommen war. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. /hei (722)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell