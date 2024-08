Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden Kupferkabel und Diesel in Dollern, Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Bützfleth, 57-jährige Frau im Alten Land verletzt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher entwenden Kupferkabel und Diesel in Dollern

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dollern im Hagener Weg nach dem Aufschneiden des Zaunes auf das Gelände des dortigen Umspannwerkes gelangt und haben eine bisher unbekannte Menge Kabelreste entwendet, Kupferleitungen aus Erdungen herausgeschnitten und eine ebenfalls derzeit noch unbekannte Menge Diesel aus dem aufgebrochenen Tank eines dort abgestellten Unimog erbeutet.

Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Scheiben eingeworfen - Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Bützfleth

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Stade-Bützfleth an mehreren Stellen geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Bei drei Autos, einem Wohnmobil, einem Dacia und einem Mini im Kreueler Weg wurden entweder die Front- oder die Heckscheibe sowie in der Deichstraße bei einem weiteren Auto, einem Suzuki die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen.

Der mit den Sachbeschädigungen angerichtete Sachschaden wird zusammen auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. 57-jährige Frau im Alten Land verletzt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Am Sonntag, den 25.08. ist es gegen 16:00 h in Hollern-Twielenfleth im Alten Land auf dem dortigen Elbdeich zu einer Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt nach dem Täter und möglichen Zeugen sucht. Eine 57-jährige Frau aus Hollern-Twielenfleth wollte sich zu der Zeit auf eine Parkbank auf dem Elbdeich in der Nähe der "Kaffeeklappe" setzen. Ein dort bereits mit einer Partnerin sitzender, bisher unbekannter Mann verhinderte das Hinsetzen indem er die Frau in den Rücken stieß. Die 57-Jährige kam dadurch zu Sturz, prallte gegen einen Papierkorb und wurde dabei schließlich verletzt. Der Verursacher beschimpfte zudem anschließend noch das Opfer.

Das Paar auf der Bank wurde wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, dunkelblonde Haare mit Seitenscheitel, sprach deutsch ohne Akzent, trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und eine mittelblaue Daunenjacke.

Begleitung: weiblich, ca. 60 Jahre alt mit hellblonden Haaren zum Dutt hochgesteckt

Zeugen, die den Vorfall oder die Personen auf der Bank beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweis zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

