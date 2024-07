Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0438--Erneut falscher Wasserwerker unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Ritter-Raschen-Straße Zeit: 22.07.2024, 13:10 Uhr

Am Montag gab sich in Walle ein Trickbetrüger als Wasserwerker aus und gelangte so an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr gab sich in der Ritter-Raschen-Straße ein bislang unbekannter Mann gegenüber einem Ehepaar als Handwerker aus, der angeblich die Wasserleitungen überprüfen müsse. Als der vermeintliche Wasserwerker in der Wohnung war, dirigierte er die 67-jährige Ehefrau in die Küche und den 73-jährigen Ehemann in das Badezimmer, um dort jeweils kaltes und warmes Wasser aufdrehen zu lassen. Währenddessen konnte die Frau aus der Küche heraus erkennen, wie sich der unbekannte Mann plötzlich im Wohnzimmer bewegte. Offensichtlich hatte dieser sich gerade Bargeld vom Wohnzimmerschrank genommen und in seine Westentasche gesteckt. Sie stellte den Mann deshalb zur Rede, worauf er nur äußerte, dass dies sein Geld wäre. Anschließend schob er die Frau zur Seite und flüchtete aus der Wohnung. Der Trickbetrüger soll circa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und 80 kg schwer gewesen sein. Er trug zudem einen kleinen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Polo-Shirt, einer dunkelblauen Weste und einem dunkelblauen Cappy.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell