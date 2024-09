Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Pkw mutwillig beschädigt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben ein oder mehrere Unbekannte insgesamt vier Autos auf der Heide in Hinsbeck beschädigt. Die Fahrerinnen und Fahrer hatten ihre Autos dort am Mittwochnachmittag abgestellt und am Donnerstag gegen 10 Uhr bemerkt, dass sich an allen vier Wagen verschieden lange Kratzer waren. Der längste ist etwa 1,50 Meter lang und zieht sich über die komplette rechte Seite eines der Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt und sucht nun Menschen, die in der Nähe des Sport- und Erlebnisdorfes auf der Heide zwischen Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr und Donnerstagmorgen um 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (728)

