Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 13.10.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

In Einfamilienhaus eingebrochen

Verden. Am Samstagabend ist es am Shakespeareplatz in der Zeit von 18:30 Uhr bis 24 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus gekommen. Mindestens ein unbekannter Täter begab sich an die Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und hebelte hier eine Tür zum Wintergarten auf. Über diesen Weg begab er sich in das Einfamilienhaus, um dieses zu durchsuchen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Rotlicht missachtet

Kirchlinteln. Am Samstagmorgen beabsichtigte eine 14-Jährige aus Kirchlinteln die Hauptstraße in Höhe der Schulstraße mit ihrem Fahrrad zu queren. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sie dabei das für sie geltende Rotlicht der dortigen Ampel missachtet, woraufhin sie von einem 18-Jährigen aus Schwaförden mit dessen Seat Leon erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige leicht verletzt. Am Seat entstand leichter Sachschaden.

Bereich PK Achim

Alkoholisiert in Straßengraben gefahren

Ottersberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 21-Jähriger aus Kirchlinteln mit seinem BMW von der Straße Hintzendorf-Stellenfelde ab und rutsche in einen wasserführenden Graben. Der BMW des 21-Jährigen wurde beschädigt, wodurch dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte bei dem 21-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,45 Promille. Gegen den 21-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz

- keine presserelevanten Ereignisse -

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell