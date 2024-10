Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nachtrag zu: Aggressiver Ladendieb schlägt Beamtin ++ Zeuge möge sich bitte melden ++

Landkreis Osterholz (ots)

Ritterhude. Ein 27-jähriger Ladendieb zeigte sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr äußerst aggressiv. Nachdem er in einem Lebensmittelgeschäft an der Herrhausenstraße alkoholische Getränke kaufen wollte, dafür an der Kasse jedoch nicht ausreichend Bargeld dabeihatte, verließ er den Markt trotzdem mit der Ware. Im Rahmen der Fahndung nach den Ladendieb trafen zwei Polizeibeamtinnen des Polizeikommissariats Osterholz schließlich auf den 27-Jährigen auf dem Gehweg der Neuen Landstraße. Als die Beamtinnen den Mann ansprachen und zum Anhalten aufforderten, schlug dieser einer Beamtin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Letztlich konnte der Mann überwältigt werden und es wurden gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizistin erlitt leichte Verletzungen.

NACHTRAG: Der Vorfall an der Neuen Langstraße wurde von einem aufmerksamen Zeugen wahrgenommen. Dieser sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

