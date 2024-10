Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Geldbörse weg

Achim. In einem Lebensmittelgeschäft an der Embser Landstraße entwendete ein unbekannter Dieb am Mittwochvormittag die Geldbörse einer 80-jährigen Kundin. Die Geschädigte hatte ihr Portmonee in ihrer Handtasche aufbewahrt, als der oder die Unbekannte zugriff. Von der Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Papieren fehlt jede Spur. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen.

Autoscheiben eingeschlagen

Verden. Im Verdener Stadtgebiet haben es unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch auf geparkte Autos abgesehen. Sie schlugen von diversen Pkw jeweils eine Seitenscheibe ein, um anschließend die Innenräume nach Diebesgut zu durchwühlen. Betroffen waren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen acht Autos, die über Nacht an der Bahnhofstraße, der Lindhooper Straße, an der Weserstraße und am Norderstädtischen Markt abgestellt waren. Entwendet wurden unter anderem Werkzeug, aber auch Bekleidungsstücke. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Stadtgebiet gemacht haben, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Diebstahl auf der Rastanlage

Langwedel. Auf der Tank- und Rastanlage Langwedel, Richtung Cuxhaven, entwendeten unbekannte Täter am Mittwochmorgen zwischen 5 und 7 Uhr aus einem dort abgestellten Kleintransporter diverse Fernsehgeräte. Die Diebe dürften mit einem Fahrzeug an den Kleintransporter herangefahren sein, um das Diebesgut nach dem gewaltsamen Öffnen des Planenverdecks direkt umzuladen und um dann unmittelbar flüchten zu können. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04232/945990 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Traktor gerät in Brand

Lilienthal/Oberende. Am Mittwoch gegen 14 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf ein Feld nordwestlich der Straße Oberende ausrücken. Hier war aus unbekannten Gründen ein Traktor während Arbeiten auf dem Feld in Brand geraten. Die Ursache dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden war jedoch beträchtlich, da die landwirtschaftliche Zugmaschine vollständig ausbrannte.

Krad-Fahrer verletzt

Worpswede. Ein Kradfahrer wurde am Mittwoch gegen 17:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttendorfer Straße (L165) leicht verletzt. Ein 33-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs mit angekoppeltem Anhänger bog nach links in die Heudorfer Straße ab, als zwei Motorradfahrer das Gespann überholen wollten. Während einer der beiden Motorradfahrer rechtzeitig bremste und so einen Zusammenstoß verhindern konnte, geriet der andere Biker, ein 21-jähriger Mann, ins Schlingern. Das Motorrad geriet ohne Fahrer unter den landwirtschaftlichen Anhänger, daher erlitt der 21-Jährige nur leichte Verletzungen, aufgrund derer er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Da der Polizei Osterholz unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang vorliegen, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell