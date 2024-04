Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tatverdächtiger verhaftet

Augsburg (ots)

Mit Pressemeldung 0677 berichteten wir folgendes:

Aichach - Am gestrigen Donnerstag (04.04.2024) griff ein 37-Jähriger offenbar eine 30-Jährige und einen 31-Jährigen in der Franz-Beck-Straße an und entwendete dabei einen Rucksack.

Gegen 20.00 Uhr waren die 30-Jährige und der 31-Jährige in der Franz-Beck-Straße unterwegs. Hierbei griff der 37-Jährige die beiden offenbar unvermittelt an, wodurch beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf bedrohte er den 31-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge und entwendete den Rucksack der Frau. Anschließend flüchtete der 37-Jährige in unbekannte Richtung. Die 30-Jährige und der 31-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 37-Jährigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief negativ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beteiligten Personen. Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Ab hier neu:

--- in Absprach mit der Staatsanwaltschaft ---

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde am Montag (08.04.2024) von einer Polizeistreife in Augsburg routinemäßig kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann für den o.g. Fall als Tatverdächtiger in Frage kommt und gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Die Polizeibeamten verhafteten den 37-Jährigen.

Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) wurde der Mann am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Richter setzte dabei den Haftbefehl in Vollzug. Der 37-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell