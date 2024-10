Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden

Osterholz vom 19.10.2024

Bereich Verden:

Verkehrsunfall 3 Pkw eine verletzte Person Am Freitag den 18.10.2024 um 17.00 Uhr ereignete sich in Verden auf der Hamburger Straße vor dem dortigen Schnellrestaurant ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Dabei fuhr ein 28-jähriger Geländewagenfahrer aus Bremerhaven stadtauswärts und übersah infolge Unachtsamkeit den haltenden Verkehr vor ihm, der sich verkehrsbedingt vorm Kreisel aufstaute. Trotz eigener Bremsung prallte der Geländewagen auf den vor ihm haltenden Pkw Ford. Die 27-jährige Fahrzeugführerin des Ford aus Verden wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie zog sich eine sog. HWS-Stauchung zu und wurde vor Ort durch den angeforderten Rettungswagen erstversorgt. Sie musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Aufprall wurde der Geländewagen an der Front und der Ford im Heck stark beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford nochmals nach vorne geschoben und stieß mit dem Renault der 62-jährigen aus Verden zusammen. Hier entstanden nur noch minimale Schäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten ermittelt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch sein Mitfahrer konnte keinen Führerschein vorlegen, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Unfallanzeige hinzu gefertigt wurde.

Bereich Achim:

Einbruch in Wohnhaus Bereits am 17.10.24 drang ein bislang unbekannter Täter im Tagesverlauf gewaltsam in ein Einfamilienhaus, in der Straße Am Eichenanger, in Achim, ein. Das Haus wurde vom Täter durchsucht wobei er diverse Räume betrat. Er verließ den Tatort unerkannt in unbekannte Richtung und entwendete einige Wertsachen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, oder verdächtige Beobachtungen in dem Wohngebiet der o.g. Straße gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim zu melden.

Versuchte Zigarettenautomatensprengung in der Ortschaft Blender Am 18.10.24 machten sich mehrere unbekannte Täter gegen Mitternacht, in der Alten Dorfstraße in Blender, an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Hierbei wurde augenscheinlich eine Sprengvorrichtung in den Zigarettenschachtelauswurf des Automaten eingebracht, welche auch zündete und den Automaten beschädigte. Nach der Explosion entfernen sich in unbekannten Täter vermutlich mit einem Pkw und wirkten nicht weiter auf den Automaten ein. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Autobahn:

Verkehrsunfall mit Flucht auf der Raststätte Goldbach-Süd Von Mittwoch, den 16.10.24, 16.00 Uhr - Donnerstag, den 17.10.24, 10.00 Uhr, kam es auf der Rastanlage Goldbach-Süd der BAB 27, FR Walsrode, zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter, vermutlich LKW oder Sattelzug, hat im Rangierbetrieb/Ausparken am Beginn der LKW-Parkplätze zwei Hinweisschilder massiv beschädigt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Keine Hinweise auf den Verursacher. Es wird um Zeugenaufruf gebeten. Schaden ca. 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht AS Verden-Nord Von Donnerstag, den 17.10.24, 08.00 Uhr - Freitag, den 18.10.24, 10.30 Uhr, befuhr ein LKW oder Sattelzug die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Am Ende des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Verden-Nord kam ein LKW oder Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 10 Elemente der Schutzplanke. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Keine Hinweise auf den Verursacher. Es wird um Zeugenaufruf gebeten. Schaden ca. 10.000 Euro

Bereich Osterholz:

Am Freitag den 18.10.24 gegen 18.22 Uhr sollte in Osterholz-Scharmbeck im Bereich der Straße Kirchdamm ein Motorradfahrer von Beamten des Polizeikommissariats Osterholz angehalten und kontrolliert werden. An dem Crossmotorad war kein Licht eingeschaltet. Der Motorradfahrer flüchtete unmittelbar bei erblicken des Streifenwagens und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei überholte er diverse andere Verkehrsteilnehmer und missachtete Verkehrszeichen. Seine Flucht verlief über die Eickedorfer Straße und den Eickedorfer Damm wo die Beamten das Motorad dann aus den Augen verloren und es nicht wieder feststellen konnten. Hinweise zum Vorfall bitte an die Polizei Osterholz unter Tel.: 04791 3070 melden.

