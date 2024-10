Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 20.10.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Alkoholisierter 24 Jahre alter Fahrzeugführer kollidiert mit einem Baum: Am Sonntag, dem 20.10., befährt ein Fahrzeugführer gegen 04:30 Uhr die Verdenermoorstraße in Richtung der Straße Am Salingsloh. Aus noch ungeklärter Ursache kommt der Fahrer des Audi mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert im Seitenraum mit einem Baum. Durch die Kollision wird der Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergeben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,52 Promille. Der Fahrzeugführer wird zwecks weiterer Untersuchungen mittels eines RTW ins Krankenhaus Verden gefahren. An dem genutzten Fahrzeug entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wird eingeleitet und eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt. Der Führerschein wird sichergestellt.

Bereich Achim

Emtinghausen - Fahrzeug kollidiert mit Gegenverkehr: Am Samstag, dem 19.10., kommt es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße in Emtinghausen. Ein 32-Jähriger befährt mit seinem VW Transporter die L331 in Fahrtrichtung Schwarme, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gerät. Dort stößt er seitlich mit einem entgegenkommenden PKW Skoda zusammen. Durch die Kollision entsteht an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeugführerin des Skoda wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der daran anschließenden Bergung der Fahrzeuge muss die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Bereich Osterholz

Ritterhude - Fahrzeugführer unter Einfluss von Kokain: Durch Beamte der Polizei Osterholz wird am Samstag, dem 19.10., am frühen Nachmittag auf der Kreisstraße 43 ein 24-Jähriger mit seinem Pkw BWM kontrolliert. Im Rahmen der Maßnahme ergeben sich beim Fahrzeugführer Anhaltspunkte auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Mittels eines durchgeführten Schnelltests wird ein vorangegangener Konsum von Kokain nachgewiesen. Die Weiterfahrt wird untersagt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer wird durchgeführt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

