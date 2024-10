POL-VER: Veranstaltung zum Tag des Einbruchschutzes am 27.10.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Einbruch in Obstgeschäft Verden. Unbekannte sind am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr in ein Obst- und Gemüsegeschäft am Holzmarkt eingedrungen. Nachdem sie unter anderem Bargeld erbeuteten, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden. ...

mehr