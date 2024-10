POL-VER: Laub auf der Fahrbahn: Krad-Fahrerin rutscht aus

Verden (ots) - Anlässlich des Tags des Einbruchschutzes am 27.10.2024, der nun beginnenden "dunklen Jahreszeit" und der nun merklich ansteigenden Einbruchszahlen möchte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf die Kampagne "K-Einbruch" hinweisen und bietet in diesem Zusammenhang am Sonntag, 27.10.2024, von 11 - 13 Uhr, eine kostenlose Informationsveranstaltung in den Räumen des Zentralen Kriminaldienstes in 27283 ...

